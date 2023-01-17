Толкачев Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1781
Сын: Толкачев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Толкачева Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Толкачев Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Толкачев Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830