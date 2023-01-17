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Толкачев Григорий Павлович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Толкачев Павел Никифорович

Мать: Толкачева Агафья Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Толкачев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Толкачева Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Толкачев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Толкачев Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Толкачева Прасковья Прохоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Прасковья Прохоровна

Смерть
1830
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