Толкачева Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1756
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Тюленева Степанида Павловна
Отец ребёнка: Толкачев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Толкачев Федор
Отец ребёнка: Толкачев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Толкачев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Толкачев Павел Никифорович
Смерть
Неизвестно