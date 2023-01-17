Толкачева Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Агафья Федоровна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1756

Муж: Толкачев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Тюленева Степанида Павловна

Отец ребёнка: Толкачев Павел Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Толкачев Федор

Отец ребёнка: Толкачев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Толкачев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Толкачев Павел Никифорович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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