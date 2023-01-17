Толкачева Прасковья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Толкачев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Толкачева Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Толкачев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Толкачев Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно