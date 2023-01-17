Толкачева Прасковья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкачева Прасковья Прохоровна

Толкачева Прасковья Прохоровна

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Толкачев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Толкачева Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Толкачев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Толкачев Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Толкачев Григорий Павлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close