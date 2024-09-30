Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения03.07.1858
Дата смерти09.03.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1858
Отец: Тикка Абрам Петрович
Бракосочетание
19.11.1878
Рождение ребёнка
12.06.1880
Сын: Пихканен Матвей Абрамович
Отец ребёнка: Пихканен Абрам Матвеевич
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: (Пихканен) Вальборга Абрамовна
Отец ребёнка: Пихканен Абрам Матвеевич
Рождение ребёнка
07.05.1894
Отец ребёнка: Пихканен Абрам Матвеевич
Смерть
09.03.1920