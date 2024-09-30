Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.07.1858

Дата смерти

09.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1858

Отец: Тикка Абрам Петрович

Мать: Тикка (Сохко) Анна Ивановна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.11.1878

Муж: Пихканен Абрам Матвеевич

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Пихканен Матвей Абрамович

Отец ребёнка: Пихканен Абрам Матвеевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: (Пихканен) Вальборга Абрамовна

Отец ребёнка: Пихканен Абрам Матвеевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Пихканен Адам Абрамович

Отец ребёнка: Пихканен Абрам Матвеевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
09.03.1920

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