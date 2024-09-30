Пихканен Адам Абрамович
Место рождения
Дата рождения07.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1894
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
21.05.1922
Дочь: (Пихканен) Хилья Адамовна
Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна
Рождение ребёнка
11.05.1924
Дочь: (Пихканен) Лайна Адамовна
Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна
Рождение ребёнка
24.10.1925
Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна
Рождение ребёнка
16.09.1927
Дочь: (Пихканен) Тюне Адамовна
Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна
Рождение ребёнка
19.03.1931
Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна
Смерть
Неизвестно