Пихканен Адам Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПихканен Адам Абрамович

Пихканен Адам Абрамович

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1894

Отец: Пихканен Абрам Матвеевич

Мать: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1921

Жена: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Рождение ребёнка
21.05.1922

Дочь: (Пихканен) Хилья Адамовна

Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Рождение ребёнка
11.05.1924

Дочь: (Пихканен) Лайна Адамовна

Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Рождение ребёнка
24.10.1925

Сын: Пихканен Лайне Адамович

Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Рождение ребёнка
16.09.1927

Дочь: (Пихканен) Тюне Адамовна

Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Рождение ребёнка
19.03.1931

Сын: Пихканен Арво Адамович

Мать ребёнка: Пихканен (Ниукканен) Импи Абрамовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.