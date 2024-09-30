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Пихканен Абрам Матвеевич

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1845

Отец: Пихканен Матвей

Мать: Пихканен (Хямяляйнен) Вальборга Генриховна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
19.11.1878

Жена: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Пихканен Матвей Абрамович

Мать ребёнка: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: (Пихканен) Вальборга Абрамовна

Мать ребёнка: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Пихканен Адам Абрамович

Мать ребёнка: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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