Пихканен Абрам Матвеевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1845
Бракосочетание
19.11.1878
Рождение ребёнка
12.06.1880
Сын: Пихканен Матвей Абрамович
Мать ребёнка: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: (Пихканен) Вальборга Абрамовна
Мать ребёнка: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
07.05.1894
Мать ребёнка: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно