Пихканен (Хямяляйнен) Вальборга Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихканен (Хямяляйнен) Вальборга Генриховна

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1831

Муж: Пихканен Матвей

Рождение ребёнка
20.03.1837

Сын: Пихканен Генрих Матвеевич

Отец ребёнка: Пихканен Матвей

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1842

Сын: Пихканен Адам Матвеевич

Отец ребёнка: Пихканен Матвей

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1845

Сын: Пихканен Абрам Матвеевич

Отец ребёнка: Пихканен Матвей

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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