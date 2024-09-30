Пихканен (Хямяляйнен) Вальборга Генриховна
Место рождения
Дата рождения18.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Муж: Пихканен Матвей
Рождение ребёнка
20.03.1837
Сын: Пихканен Генрих Матвеевич
Отец ребёнка: Пихканен Матвей
Рождение ребёнка
11.02.1842
Отец ребёнка: Пихканен Матвей
Рождение ребёнка
26.09.1845
Отец ребёнка: Пихканен Матвей
Смерть
Неизвестно