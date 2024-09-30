Тикка (Сохко) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Муж: Тикка Абрам Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1858
Дочь: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Тикка Абрам Петрович
Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно