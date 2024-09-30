Тикка (Сохко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Сохко) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1842

Муж: Тикка Абрам Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1858

Дочь: Пихканен (Тикка) Ева-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Тикка Абрам Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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