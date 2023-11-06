Николя Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Николя Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Ададурова Александра Александровна
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Дмитриева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ададурова Александра Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно