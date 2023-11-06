Николя Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николя Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Николя Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Ададурова Александра Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Дмитриева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ададурова Александра Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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