Николя (Всеволодская) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1813
Дата смерти1886
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1813
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николя Анна Владимировна
Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николя Николай Владимирович
Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николя Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1843
Дочь: Фуфаевская (Николя) Софья Владимировна
Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николя Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич
Ковно
Смерть
1886