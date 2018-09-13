Николя (Всеволодская) Елизавета Григорьевна 13.09.1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николя (Всеволодская) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1813

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1813

Отец: Всеволодский Григорий Петрович

Мать: Всеволодская (Подобедова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николя Анна Владимировна

Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николя Николай Владимирович

Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николя Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
28.02.1843

Дочь: Фуфаевская (Николя) Софья Владимировна

Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Николя Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Николя Владимир Яковлевич

Ковно
Смерть
1886

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