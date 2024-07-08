Всеволодская (Подобедова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подобедов Петр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Всеволодский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Всеволодская Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Всеволодский Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1813
Дочь: Николя (Всеволодская) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно