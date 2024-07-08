Всеволодская (Подобедова) Анна Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Всеволодская (Подобедова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подобедов Петр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Всеволодский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Всеволодская Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Всеволодский Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
13.09.1813

Дочь: Николя (Всеволодская) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Всеволодский Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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