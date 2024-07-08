Всеволодский Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Всеволодский Григорий Петрович
Мать ребёнка: Всеволодская (Каблукова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1842
Рождение ребёнка
18.07.1847
Дочь: Всеволожская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
11.02.1850
Сын: Всеволожский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
1852
Смерть
Неизвестно