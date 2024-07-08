Всеволодский Петр Григорьевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Всеволодский Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Всеволодский Григорий Петрович

Мать: Всеволодская (Подобедова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всеволодская (Каблукова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Всеволодский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Всеволодская (Каблукова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1842

Сын: Всеволожский Александр Петрович

Мать ребёнка: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
18.07.1847

Дочь: Всеволожская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
11.02.1850

Сын: Всеволожский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Всеволожский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Всеволодская (Безобразова) Варвара Александровна

Смерть
Неизвестно

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