Ададурова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ададурова Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Николя Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Николя Дмитрий

Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Дмитриева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Николя Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ададурова Ольга Евграфовна

Отец ребёнка: Ададуров Евграф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ададуров Иван Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ададуров Евграф

Смерть
Неизвестно
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