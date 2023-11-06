Ададурова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Рождение ребёнка
1873
Сын: Николя Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Николя Дмитрий
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Дмитриева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Николя Дмитрий
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ададурова Ольга Евграфовна
Отец ребёнка: Ададуров Евграф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ададуров Евграф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ададуров Евграф
Смерть
Неизвестно