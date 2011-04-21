Паклянова (Оглоблина) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1933
Дата смерти21.04.2011
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1933
Отец: Оглоблин Павел
Мать: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
26.01.1959
Дочь: Коконина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Паклянов Владимир Михалович
Рождение ребёнка
01.08.1966
Дочь: Судакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Паклянов Владимир Михалович
Смерть
21.04.2011