Паклянова (Оглоблина) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паклянова (Оглоблина) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1933

Дата смерти

21.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1933

Отец: Оглоблин Павел

Мать: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
26.01.1959

Дочь: Коконина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Паклянов Владимир Михалович

Рождение ребёнка
01.08.1966

Дочь: Судакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Паклянов Владимир Михалович

Смерть
21.04.2011
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