Оглоблин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1933

Дочь: Паклянова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паклёвина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Василий Павлович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин . Павлович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Борис Павлович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ц Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Смерть
1968
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