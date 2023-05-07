Оглоблин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1933
Дочь: Паклянова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паклёвина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Василий Павлович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин . Павлович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ц Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Смерть
1968