Оглоблина (Скрипачёва) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипачёв .
Мать: Скрипачёва .
Рождение ребёнка
03.08.1933
Дочь: Паклянова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Оглоблин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паклёвина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Оглоблин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Василий Павлович
Отец ребёнка: Оглоблин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин . Павлович
Отец ребёнка: Оглоблин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оглоблин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ц Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Оглоблин Павел
Смерть
1986