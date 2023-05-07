Оглоблина (Скрипачёва) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина (Скрипачёва) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипачёв .

Мать: Скрипачёва .

Рождение ребёнка
03.08.1933

Дочь: Паклянова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Оглоблин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паклёвина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Оглоблин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Василий Павлович

Отец ребёнка: Оглоблин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин . Павлович

Отец ребёнка: Оглоблин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Борис Павлович

Отец ребёнка: Оглоблин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ц Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Оглоблин Павел

Смерть
1986
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