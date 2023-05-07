Оглоблин . Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оглоблин Павел
Мать: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Оглоблин Сергей
Мать ребёнка: Оглоблина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Владимир
Мать ребёнка: Оглоблина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ф Людмила
Мать ребёнка: Оглоблина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Антонина