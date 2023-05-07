Оглоблин . Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин . Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оглоблин Павел

Мать: Оглоблина Анна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Оглоблин Сергей

Мать ребёнка: Оглоблина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Владимир

Мать ребёнка: Оглоблина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ф Людмила

Мать ребёнка: Оглоблина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Антонина

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