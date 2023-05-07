Паклянов Владимир Михалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паклянов Владимир Михалович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1931

Дата смерти

28.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1931

Отец: Паклянов Михаил

Мать: Паклянова Зоя

Рождение ребёнка
26.01.1959

Дочь: Коконина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Паклянова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1966

Дочь: Судакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Паклянова Антонина Павловна

Смерть
28.09.1992
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