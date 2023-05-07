Паклянов Владимир Михалович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1931
Дата смерти28.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1931
Отец: Паклянов Михаил
Мать: Паклянова Зоя
Рождение ребёнка
26.01.1959
Дочь: Коконина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Паклянова Антонина Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1966
Дочь: Судакова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Паклянова Антонина Павловна
Смерть
28.09.1992