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Трушин Михаил Иванович

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Место рождения

Пурех, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

16.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Пурех, город Чкаловск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворникова Зоя Георгиевна

Рождение ребёнка
02.04.1938

Сын: Трушин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Дворникова Зоя Георгиевна

Смерть
16.10.1943
По данным ОБД Мемориал Дата и место призыва: 20.11.1941, Лысковский РВК, Горьковская обл., Лысковский р-н Последнее место службы: 145 сд Воинское звание: ст. сержант Причина выбытия: убит

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