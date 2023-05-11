Трушин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти16.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1938
Сын: Трушин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Дворникова Зоя Георгиевна
Смерть
16.10.1943
По данным ОБД Мемориал Дата и место призыва: 20.11.1941, Лысковский РВК, Горьковская обл., Лысковский р-н Последнее место службы: 145 сд Воинское звание: ст. сержант Причина выбытия: убит