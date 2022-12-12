Пурех
город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
965Пурех (Мякарьевская слобода), с. вл.при рч. Мыске.3838153250370Церквей 2: православная и единоверческая. (Церковь православная построена бывшим владельцем села Пуреха, князем Дмитрием Михайловичем Пожарским). Сельское училище. Базар Показать всеПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1244. Пурех, село бывшее владельческое, при реке Каменке, дворов 165, жителей 692, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православных, 2 богадельни, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18907Пурехсело56°39'43°06'O-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22755000663с Пурехсело