село Пурех, село Пурех, город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Пурех

город Чкаловск, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
965Пурех (Мякарьевская слобода), с. вл.при рч. Мыске.3838153250370Церквей 2: православная и единоверческая. (Церковь православная построена бывшим владельцем села Пуреха, князем Дмитрием Михайловичем Пожарским). Сельское училище. Базар Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Пуреховская волость
1244. Пурех, село бывшее владельческое, при реке Каменке, дворов 165, жителей 692, волостное правление (уездный город в 38 верстах), 2 церкви православных, 2 богадельни, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Чкаловск
18907Пурехсело56°39'43°06'O-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Чкаловск
22755000663с Пурехсело
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