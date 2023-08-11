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Синякова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синяков Семен Федоров

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Синяков Сергей Семенович

Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Синяков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Синякова Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров

Рождение ребёнка
1857

Сын: Синяков Павел Семенович

Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров

Смерть
Неизвестно

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