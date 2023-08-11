Синякова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Синякова Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Синяков Семен Федоров
Смерть
Неизвестно