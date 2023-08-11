Синяков Семен Федоров
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Синяков Федор Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синякова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Синякова Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна
Смерть
После 1850 ст.