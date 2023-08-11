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Синяков Семен Федоров

Место рождения

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Синяков Федор Сергеевич

Мать: не указана

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синякова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Синяков Сергей Семенович

Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Синяков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Синякова Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Синяков Павел Семенович

Мать ребёнка: Синякова Любовь Ивановна

Смерть
После 1850 ст.

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