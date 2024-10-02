Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна

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Место рождения

Московская область, г. Истра

Дата рождения

05.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1948

Отец: Алимов Владимир Павлович

Мать: Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абрамова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.04.1982

Сын: Абрамов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Дмитриевич

Истра, Истра, Московская область

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