Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна
Место рожденияМосковская область, г. Истра
Дата рождения05.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абрамова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1982
Сын: Абрамов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Дмитриевич
Истра, Истра, Московская область