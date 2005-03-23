Алимов Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения28.06.1914
Дата смерти23.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Владислав Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенчагова (Алимова) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична
Смерть
23.03.2005