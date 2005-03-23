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Алимов Владимир Павлович

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Место рождения

Пеневичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.06.1914

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеневичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Владислав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенчагова (Алимова) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична

Смерть
23.03.2005

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