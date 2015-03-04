Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти04.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1948
Дочь: Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Алимов Владимир Павлович
Смерть
04.03.2015
Погребена в д. Андреевское, г. Истра