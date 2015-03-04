Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична

Алимова (Баландникова-Филимонова) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

04.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
05.08.1948

Дочь: Абрамова (Алимова) Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Алимов Владимир Павлович

Смерть
04.03.2015
Погребена в д. Андреевское, г. Истра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.