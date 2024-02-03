Абрамов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.2005
Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.2008
Дочь: Абрамова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Абрамова Елена Александровна
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.2013
Дочь: Абрамова София Александровна
Мать ребёнка: Абрамова Елена Александровна
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.2019
Дочь: Абрамова Валерия Александровна
Мать ребёнка: Абрамова Елена Александровна
Москва, город федерального значения Москва