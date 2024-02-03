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Абрамов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.08.2005

Жена: Абрамова Елена Александровна

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.2008

Дочь: Абрамова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Абрамова Елена Александровна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.2013

Дочь: Абрамова София Александровна

Мать ребёнка: Абрамова Елена Александровна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.2019

Дочь: Абрамова Валерия Александровна

Мать ребёнка: Абрамова Елена Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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