Дубовицкий Григорий
Место рождения
Дата рождения12.10.1912
Дата смерти20.06.2000
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912
Отец: Дубовицкий Виктор
Рождение ребёнка
17.01.1939
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна
Рождение ребёнка
25.03.1940
Дочь: Сарайкина Лидия
Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна
Рождение ребёнка
02.01.1945
Сын: Дубовицкий Николай
Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Виктор
Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовицкая Татьяна
Смерть
20.06.2000