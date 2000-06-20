Дубовицкий Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкий Григорий

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.10.1912

Дата смерти

20.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912

Отец: Дубовицкий Виктор

Мать: не указана

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.01.1939

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1940

Дочь: Сарайкина Лидия

Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна

Рождение ребёнка
02.01.1945

Сын: Дубовицкий Николай

Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Виктор

Мать ребёнка: Дубовицкая Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Татьяна

Смерть
20.06.2000
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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