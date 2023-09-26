Дубовицкая Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1917
Дата смерти18.12.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1917
Отец: Егор
Рождение ребёнка
17.01.1939
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий
Рождение ребёнка
25.03.1940
Дочь: Сарайкина Лидия
Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий
Рождение ребёнка
02.01.1945
Сын: Дубовицкий Николай
Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовицкий Виктор
Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубовицкий Григорий
Смерть
18.12.1991