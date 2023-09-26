Дубовицкая Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1917

Дата смерти

18.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1917

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1939

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1940

Дочь: Сарайкина Лидия

Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий

Рождение ребёнка
02.01.1945

Сын: Дубовицкий Николай

Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовицкий Виктор

Отец ребёнка: Дубовицкий Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Григорий

Смерть
18.12.1991
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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