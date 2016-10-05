Дубовицкий Николай
Место рождения
Дата рождения02.01.1945
Дата смерти05.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Отец: Дубовицкий Григорий
Мать: Дубовицкая Татьяна
Рождение ребёнка
10.01.1964
Сын: Дубовицкий Игорь
Мать ребёнка: Дубовицкая Людмила
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1973
Дочь: Шушманенко Татьяна
Мать ребёнка: Дубовицкая Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубовицкая Людмила
Смерть
05.10.2016
Похороны
Неизвестно