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Дубовицкий Николай

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Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.01.1945

Дата смерти

05.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: Дубовицкий Григорий

Мать: Дубовицкая Татьяна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.01.1964

Сын: Дубовицкий Игорь

Мать ребёнка: Дубовицкая Людмила

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1973

Дочь: Шушманенко Татьяна

Мать ребёнка: Дубовицкая Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовицкая Людмила

Смерть
05.10.2016
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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