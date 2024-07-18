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Сташкевич Андрей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1764

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1764

Отец: Сташкевич Федор Станиславов

Мать: (Сташкевич) Анна Остаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Игнатий Андреев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Константин Андреев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сташкевич) Настасия Андреева

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сташкевич Григорий Андреев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сташкевич Иван Андреев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Сташкевич Антон Андреев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сташкевич Степан Андреев

Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Смерть
После 1818

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