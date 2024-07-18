Сташкевич Андрей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1764
Дата смертиПосле 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1764
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Игнатий Андреев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Константин Андреев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сташкевич) Настасия Андреева
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сташкевич Григорий Андреев
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: (Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Смерть
После 1818