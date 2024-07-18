(Сташкевич) Овдюшка Якубовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Игнатий Андреев
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Константин Андреев
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сташкевич) Настасия Андреева
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сташкевич Григорий Андреев
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров
Смерть
Неизвестно