(Сташкевич) Овдюшка Якубовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Овдюшка Якубовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Игнатий Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Константин Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сташкевич) Настасия Андреева

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сташкевич Григорий Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1801

Сын: Сташкевич Иван Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1804

Сын: Сташкевич Антон Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сташкевич Степан Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Федоров

Смерть
Неизвестно

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