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(Сташкевич) Анна Остаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1764

Сын: Сташкевич Андрей Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сташкевич Симеон Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сташкевич Матфей Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сташкевич) Катерина Федорова

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Сташкевич Иван Федоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Сташкевич) Стефанина Федорова

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Сташкевич) Марина Федорова

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов

Смерть
Неизвестно

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