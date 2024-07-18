(Сташкевич) Анна Остаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1764
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сташкевич) Катерина Федорова
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Сташкевич) Стефанина Федорова
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Сташкевич) Марина Федорова
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Станиславов
Смерть
Неизвестно