Лубнин Юрий Анатольевич
Место рожденияд. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Дата рождения03.10.1955
Дата смерти21.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1955
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Людмила
Рождение ребёнка
28.01.1978
Дочь: Лубнина Алёна Юрьевна
Мать ребёнка: Лубнина Людмила
село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1982
Дочь: Лубнина Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Лубнина Людмила
село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
21.07.2001