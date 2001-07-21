Лубнин Юрий Анатольевич 03.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубнин Юрий Анатольевич

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Место рождения

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.

Дата рождения

03.10.1955

Дата смерти

21.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1955

Отец: Лубнин Анатолий Андреевич

Мать: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Людмила

Рождение ребёнка
28.01.1978

Дочь: Лубнина Алёна Юрьевна

Мать ребёнка: Лубнина Людмила

село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1982

Дочь: Лубнина Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Лубнина Людмила

село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
21.07.2001

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