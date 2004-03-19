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Лубнин Анатолий Андреевич

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Место рождения

Кировская обл., Зуевский р-н, Овсянниковский с/с

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

19.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
08.09.1948

Дочь: Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
03.10.1955

Сын: Лубнин Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна

Смерть
19.03.2004

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