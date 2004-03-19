Лубнин Анатолий Андреевич
Место рожденияКировская обл., Зуевский р-н, Овсянниковский с/с
Дата рождения14.10.1923
Дата смерти19.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1948
Дочь: Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
03.10.1955
Мать ребёнка: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна
Смерть
19.03.2004