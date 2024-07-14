Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна
Место рожденияГоловановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Дата рождения1927
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1948
Дочь: Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Лубнин Анатолий Андреевич
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
03.10.1955
Отец ребёнка: Лубнин Анатолий Андреевич
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
2008
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область