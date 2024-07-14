Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.

Дата рождения

1927

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Ивонин Георгий Филиппович

Мать: Ивонина Агафья Корниловна

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
08.09.1948

Дочь: Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Лубнин Анатолий Андреевич

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
03.10.1955

Сын: Лубнин Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Лубнин Анатолий Андреевич

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
2008
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

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