Лубнина Людмила 08.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубнина Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
28.01.1978

Дочь: Лубнина Алёна Юрьевна

Отец ребёнка: Лубнин Юрий Анатольевич

село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1982

Дочь: Лубнина Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Лубнин Юрий Анатольевич

село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.

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