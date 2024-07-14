Лубнина Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1978
Дочь: Лубнина Алёна Юрьевна
Отец ребёнка: Лубнин Юрий Анатольевич
село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.08.1982
Дочь: Лубнина Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Лубнин Юрий Анатольевич
село Хмелёвка, Зуевского р-на, Кировской обл.