Тележкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тележкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тележкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Тележкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тележкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Тележкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тележкин Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Тележкина ?

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Рубанова (Тележкина) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Тележкина ?

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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