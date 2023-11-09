Тележкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тележкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Тележкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тележкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Тележкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тележкина ?
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Рубанова (Тележкина) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Тележкина ?
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно