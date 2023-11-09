Тележкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тележкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Рубанова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Тележкин Иван

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тележкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Тележкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тележкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Тележкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тележкин Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Тележкин Иван

Смерть
Неизвестно
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