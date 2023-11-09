Тележкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Рубанова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Тележкин Иван
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тележкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Тележкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тележкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Тележкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тележкин Иван
Смерть
Неизвестно