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Тележкин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тележкин Иван

Мать: Тележкина ?

Рождение ребёнка
31.07.1878 ст.

Сын: Тележкин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Тележкина Мария Алексеевна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
До 1878

Жена: Тележкина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
08.01.1884

Дочь: Тележкина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Тележкина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
08.11.1886

Дочь: Тележкина Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Тележкина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.08.1889 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тележкина Мария Алексеевна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Между 1890 и 1895 ст.

Жена: Тележкина Ирина Яковлевна

Григорий вторым браком
Рождение ребёнка
19.11.1891

Сын: Тележкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Тележкина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.10.1896 ст.

Дочь: Тележкина Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Тележкина Ирина Яковлевна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Поручитель
02.02.1897 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
По невесте. На свадьбе Тележкина Георгия Васильева (19 лет) и Догаевой Евдокии Афанасьевой (16 лет)
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Тележкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Тележкина Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тележкина Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: Тележкина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Тележкина Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
29.04.1913

Дочь: Тележкина Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Тележкина Ирина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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