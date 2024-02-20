Корсун Мария Петровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти28.11.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Корсун Филипп Никифорович
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1875
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около ?.07.1876
Дочь: Феоктиста Никифоровна
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1876
Дочь: Антонина Никифоровна
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.09.1878
Сын: Корсун Феофан Никифорович
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.10.1881
Дочь: Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1885
Отец ребёнка: Корсун Никифор Захарович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
28.11.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
30.11.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука