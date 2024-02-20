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(Корсун) Феоктиста Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около ?.07.1876

Дата смерти

27.01.1877

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1876

Отец: Корсун Никифор Захарович

Мать: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
27.01.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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