(Корсун) Феоктиста Никифоровна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Дата рожденияОколо ?.07.1876
Дата смерти27.01.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1876
Отец: Корсун Никифор Захарович
Мать: Корсун Мария Петровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
27.01.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука