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Корсун Никифор Захарович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Корсун Захарий Стефанович

Мать: Корсун Акилина Яковлевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870

Сын: Корсун Федор Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Корсун Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1875

Жена: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около ?.07.1876

Дочь: Феоктиста Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1876

Дочь: Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.09.1878

Сын: Корсун Феофан Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Корсун Карп Никифорович

Мать ребёнка: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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