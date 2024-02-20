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(Корсун) Елена Никифоровна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

25.06.1882

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Смерть
25.06.1882
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - корь
Рождение
Около 1882

Отец: Корсун Никифор Захарович

Мать: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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