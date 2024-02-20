Корсун Федор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Федор Никифорович

Корсун Федор Никифорович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Корсун Никифор Захарович

Мать: Корсун Мария Петровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
После 1911

Жена: Корсунова Агрипина Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.03.1913

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь,м/к 1913г.лист № 120,зап.№ 16. ГАДО,Ф - 265-1-9.
Рождение ребёнка
05.05.1914

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь,м/к 1914г.лист № 29,зап.№ 52, Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
15.07.1916

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь,м/к 1916г.лист № 110,зап.№ 24, ГАДО , Ф - 265-1-10.
Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Корсун Митрофан Федорович

Мать ребёнка: Корсунова Агрипина Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Олимпиада Аввакумовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close