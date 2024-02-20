Корсун Митрофан Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения25.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.05.1916
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда Харьковской губ Россия
ГАДО Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№ 25. | Восприемники: Жители сл.Кривая лука: Панкрат Прохорович Исиков и вдова Феодосия Иосифовна Прийменко
Рождение
25.05.1918
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно