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Корсун Митрофан Федорович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

25.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.05.1916
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда Харьковской губ Россия
ГАДО Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№ 25. | Восприемники: Жители сл.Кривая лука: Панкрат Прохорович Исиков и вдова Феодосия Иосифовна Прийменко
Рождение
25.05.1918

Отец: Корсун Федор Никифорович

Мать: Корсунова Агрипина Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-10,м/к 1916г.лист № 11,зап.№25 Троицкая церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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