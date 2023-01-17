Елаткина (Майорова) Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1899
Дата смерти12.03.1991
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1899
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Штроткина Александра Павловна
Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1931
Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.1934
Дочь: Елаткина Любовь Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Елаткин Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елаткин Владимир Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елаткина Мария Павловна
Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич
Смерть
12.03.1991