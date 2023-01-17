Елаткина (Майорова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елаткина (Майорова) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Высоково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.09.1899

Дата смерти

12.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1899

Отец: Майоров Яков Григорьевич

Мать: Майорова Просковья Анисимовна

Высоково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Штроткина Александра Павловна

Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Елаткин Василий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.10.1931

Сын: Елаткин Николай Павлович

Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич

Высоково, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.08.1934

Дочь: Елаткина Любовь Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Сын: Елаткин Юрий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Сын: Елаткин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елаткин Владимир Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елаткин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елаткина Мария Павловна

Отец ребёнка: Елаткин Павел Николаевич

Смерть
12.03.1991
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