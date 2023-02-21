Штроткина (Елаткина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штроткина (Елаткина) Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Елаткин Павел Николаевич

Мать: Елаткина Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штроткин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штроткина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штроткин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штроткин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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