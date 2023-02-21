Штроткина (Елаткина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штроткин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штроткина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штроткин Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штроткин Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно