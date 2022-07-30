Елаткин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлаткин Василий Павлович

Елаткин Василий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: Елаткина Надежда Яковлевна

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close