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Елаткин Василий Павлович
Елаткин Василий Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Елаткина (Майорова) Надежда Яковлевна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать:
Елаткина Надежда Яковлевна
Смерть
1945
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