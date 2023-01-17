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Анастасия Степановна

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

1693 г.р.

Муж

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Степан Минич

Мать: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
26.05.1741

Муж: Ефим Севастьянович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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