Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Степан Минич
Мать: Ефимия Трофимовна
Бракосочетание
26.05.1741
Муж: Ефим Севастьянович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно