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Ефим Севастьянович

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Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1695 г.р.

Жена

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Севастьян Ерофеевич

Мать: Мелания Сидоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
26.05.1741

Жена: Анастасия Степановна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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