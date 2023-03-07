Ефим Севастьянович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Севастьян Ерофеевич
Мать: Мелания Сидоровна
Бракосочетание
26.05.1741
Жена: Анастасия Степановна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно